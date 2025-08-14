Al menos cuatro muertos y cinco heridos en una explosión en el noroeste de Siria

Beirut, 14 ago (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas este jueves en una explosión en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, donde continúan las labores de rescate sin que se conozcan por el momento las causas de la deflagración.

El incidente tuvo lugar a las afueras de la capital provincial homónima y deja un balance preliminar de cuatro fallecidos y cinco heridos, según informó el Ministerio de Sanidad a la agencia oficial de noticias siria, SANA.

Por su parte, el grupo de rescatistas conocido como los cascos blancos, recientemente integrado en la estructura gubernamental, explicó en su cuenta de X que sus efectivos están trabajando para apagar varios incendios provocados por la explosión y facilitar las posteriores labores de búsqueda bajo los escombros.

La organización solo anunció hasta el momento la recuperación de dos cuerpos del lugar del suceso, uno de ellos perteneciente a un menor, si bien también avisó de el recuento es todavía «preliminar».

Las autoridades no han ofrecido detalles sobre las causas de la explosión ni dónde se habría originado, aunque el Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó en un comunicado que esta se originó en un almacén de munición y que las víctimas son «combatientes» de nacionalidad extranjera.

Hace tres semanas, un incidente similar en unas instalaciones que contenían municiones en el área de Maarrat Misrin, también en la demarcación administrativa de Idlib, causó la muerte de siete personas e hirió a casi 160 más.

Tras aquellas deflagraciones, el ministro sirio de Emergencias, Raed al Saleh, urgió a colaborar entre departamentos para «abordar los efectos y repercusiones del conflicto, y reducir el riesgo de los artefactos sin detonar y los remanentes de guerra», asegurando que ya trabajaban en ello.

La guerra que estalló en Siria a raíz de las revueltas populares iniciadas en 2011 contra el régimen de Bachar al Asad golpeó el país durante casi 14 años y, en sus últimas etapas, Idlib fue considerado el último bastión opositor en Siria, concentrando la mayor parte de los ataques de su ahora disuelto Ejército. EFE

