Al menos cuatro muertos y dos heridos deja un accidente de tránsito en Ecuador

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Quito, 4 ago (EFE).- Al menos cuatro personas fallecieron y otras dos resultaron heridas en un accidente de tráfico en la provincia ecuatoriana de Santo Domingo de los Tráschilas, informó este martes el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911).

El organismo de coordinación de Emergencias recibió a las 07:00 hora local (12:00 GMT) de este martes una alerta sobre el choque frontal entre un camión que transportaba ganado y un automóvil.

Como resultado del siniestro, cuatro personas murieron y dos resultaron heridas, según el reporte preliminar emitido por las instituciones competentes.

Personal del cuerpo de Bomberos ejecutó labores de rescate, extracción y evacuación de las personas afectadas, mientras que las unidades de ambulancia trasladaron a los heridos a diferentes casas de salud. EFE

sm/jrh