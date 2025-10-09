Al menos cuatro muertos y seis heridos tras choque de furgoneta con camión en sur de Perú

Lima, 8 oct (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas luego de que la furgoneta en la que viajaban chocó con un camión cisterna en una autopista de la región de Arequipa, en el sur de Perú, informaron este miércoles fuentes oficiales.

La furgoneta, que transportaba pasajeros desde la ciudad sureña de Moquegua, sufrió el accidente a la altura del kilómetro 1.064 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito arequipeño de Cocachacra, ubicado a más de 980 kilómetros de Lima.

Según la información, la camioneta chocó contra la parte posterior del camión, que estaba estacionado a un lado de la carretera, por circunstancias que aún no han sido establecidas.

Entre los fallecidos estuvieron tres hombres y una mujer, aún no identificados, entre ellos el conductor de la furgoneta.

Otros seis ocupantes del vehículo menor resultaron heridos y fueron trasladados por ambulancias hasta el centro de salud de Cocachacra.

La agencia oficial Andina detalló que miembros de la Policía de Carreteras llegaron hasta la zona del accidente y auxiliaron a los heridos, mientras se esperaba la llegada de los fiscales para realizar la identificación y el traslado de los fallecidos.

Los accidentes de este tipo son habituales en las carreteras de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía.

Al año mueren en el país alrededor de 3.000 personas en accidentes de tráfico, la mayoría por atropellos, y unos 55.000 quedan heridos, según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vial. EFE

