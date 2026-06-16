Al menos cuatro muertos y varios heridos en ataques israelíes en el sur del Líbano

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Beirut, 16 jun (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas este martes en una serie de ataques israelíes con drones contra varias localidades del sur del Líbano, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Según un balance preliminar ofrecido por este medio, los bombardeos alcanzaron tres vehículos en las localidades de Mifdoun y Choukin, en la gobernación meridional de Nabatieh.

La ANN indicó que un primer dron israelí atacó un automóvil en Mifdoun y agregó que, posteriormente, otro aparato bombardeó el mismo lugar después de que residentes se congregaran en la zona, antes de que un segundo vehículo fuera alcanzado también en esa localidad.

Además, un tercer automóvil fue atacado por un dron en la localidad vecina de Choukin, lo que elevó a tres el número total de ataques registrados durante la jornada.

Equipos de la Defensa Civil de la Asociación de Salud Islámica, de los Scouts del Mensaje Islámico y de la Cruz Roja Libanesa participaron en las labores de evacuación de los fallecidos y los heridos.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido información adicional sobre la identidad de las víctimas ni sobre el estado de los heridos.

Antes de conocer estos hechos, el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud libanés, había indicado en un comunicado que el balance acumulado de la ofensiva israelí desde el 2 de marzo hasta el 16 de junio es de 3.826 muertos y 11.851 heridos.

En esta misma jornada, el presidente libanés, Joseph Aoun, hizo un llamamiento para consolidar la unidad nacional y fortalecer las instituciones estatales tras el anuncio del acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán, que se extiende al cese de hostilidades israelíes en el Líbano, que se firmará este viernes en Suiza.

No obstante, un alto cargo de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a la prensa bajo condición de anonimato que la retirada de las tropas israelíes del Líbano no es una condición incluida en el memorando entre Washington y Teherán. EFE

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