Al menos cuatro presuntos insurgentes mueren en una operación de inteligencia en Pakistán

2 minutos

Nueva Delhi, 4 nov (EFE).- Al menos cuatro presuntos insurgentes murieron en una operación de inteligencia de las fuerzas de seguridad paquistaníes en la conflictiva provincia de Baluchistán, según informó este martes el Ejército de Pakistán.

«En la noche del 1 de noviembre de 2025, las Fuerzas de Seguridad llevaron a cabo una operación basada en información de inteligencia en el distrito de Kalat, en Baluchistán, tras recibir reportes sobre la presencia de terroristas pertenecientes al grupo proxy indio ‘Fitna al Hindustan'», dijo el ala de medios del Ejército de Pakistán (ISPR).

Según esta misma fuente, los efectivos paquistaníes recuperaron armas y municiones durante la operación y continúan llevando a cabo labores de «saneamiento» en la zona.

Pakistán ha experimentado en los últimos años un aumento de los ataques terroristas y de la violencia en la zona occidental de este país.

En el caso de la provincia de Baluchistán, fronteriza con Afganistán e Irán, Islamabad acusa a los grupos separatistas como el proscrito Ejército de Liberación (BLA) de llevar a cabo atentados en la región.

El BLA ha reivindicado la mayoría de los ataques ocurridos en la región.

La situación en la provincia empeoró desde el pasado mes de marzo, tras el secuestro del tren de pasajeros Jaffar Express que se saldó con la muerte de medio centenar de personas.

En las últimas semanas, Pakistán ha atravesado fuertes tensiones en su frontera con Afganistán, con varios enfrentamientos armados. Las negociaciones celebradas en Estambul colapsaron tras seis días de arduas negociaciones mediadas por Turquía y Catar, hasta que el 31 de octubre ambas partes acordaron una extensión indefinida del alto el fuego.

Pakistán acusa a Kabul de albergar en su territorio a combatientes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y a insurgentes baluches, algo que el Gobierno afgano niega y que se convirtió en la principal fuente de fricción entre ambos países durante la reciente crisis fronteriza.

El enfrentamiento fue uno de los peores choques en décadas entre Islamabad y Kabul, que se habían intensificado a mediados de mes con ataques aéreos paquistaníes en suelo afgano y una contraofensiva de las fuerzas talibanes que dejó decenas de muertos. EFE

