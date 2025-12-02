Al menos diez afganos mueren tiroteados mientras intentaban cruzar a Irán, según talibanes

2 minutos

Kabul, 2 dic (EFE).- Las autoridades del Gobierno de facto de Afganistán en la provincia occidental de Farah dijeron que diez jóvenes murieron tras ser abatidos por las fuerzas fronterizas iraníes mientras intentaban cruzar a Irán.

El jefe de la Oficina de Prensa del Comando Policial de Farah, Mohammad Naseem Badrim, dijo a EFE que «soldados iraníes abrieron fuego contra varios residentes de esta provincia que intentaban cruzar la frontera por el hito 78 hacia Irán, lo que resultó en diez muertes».

Badri añadió que se desconoce el paradero de otras dos personas.

Los talibanes informaron que todas las víctimas del tiroteo eran jóvenes.

El hecho, descrito por las autoridades locales afganas como un tiroteo en la frontera, eleva la preocupación sobre los derechos humanos, los derechos de migración y los riesgos humanitarios que enfrentan los afganos en su frontera occidental.

El caso subraya las desesperadas condiciones económicas que impulsan a los jóvenes afganos a intentar peligrosos cruces hacia Irán en busca de empleo, planteando interrogantes más amplios sobre la protección de los migrantes, el trato a los trabajadores afganos y la falta de vías seguras y legales para quienes huyen de la pobreza.

En octubre de 2025, el Gobierno talibán identificó al menos dos migrantes afganos muertos en un tiroteo registrado en Irán y que fue denunciado por la organización de derechos humanos Hal Vash, con sede en Irán, que inicialmente denunció una masacre de más de doscientos afganos en suelo iraní.

En 2025, aproximadamente un millón afganos se han regresado a Afganistán procedentes de Irán en el marco de la campaña de deportación de ciudadanos de este país puesta en marcha por el país persa, según los talibanes.

Irán es el país del mundo que acoge la mayor población refugiada, con 3,5 millones de personas, en su mayoría procedentes de Afganistán y que huyeron de la represión y la crisis que vive su país, sumido en décadas de conflicto e inestabilidad política y económica. EFE

lk-jgv/pddp