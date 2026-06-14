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Al menos diez fallecidos y un herido tras chocar un camión y una furgoneta en Ecuador

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Quito, 14 jun (EFE).- Al menos diez personas fallecieron y una más resultó herida este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia costera de Santa Elena, en el suroeste de Ecuador, según informó el servicio de emergencias 911.

El siniestro se registró en torno a las 04:14 hora local (9:14 GMT) en la entrada de la comuna Zapotal, en el municipio de Santa Elena, cuando un camión chocó contra una furgoneta, lo que provocó que el camión volcara y ardiera en llamas.

La persona herida fue trasladada a un centro médico cercano para recibir atención médica especializada, aunque por el momento se desconoce su estado de salud.

En la emergencia intervino personal de la Comisión de Tránsito de Ecuador, el Cuerpo de Bomberos de Santa Elena y una ambulancia del peaje, mientras los bomberos realizaron labores de control y sofocación del incendio del camión. EFE

af/jrh

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