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Al menos diez inmigrantes mueren en un naufragio en el Mediterráneo cerca de Malta

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Roma, 7 jun (EFE).- Al menos diez inmigrantes han muerto este domingo al volcar la embarcación en la que viajaban con otras 50 personas en el Mediterráneo central, al sudeste de la isla de Malta, según ha informado la Guardia Costera italiana en un comunicado.

Una patrullera de los guardacostas italianos, que ha intervenido a petición de las autoridades maltesas, ha recuperado del agua diez cadáveres y prosigue la búsqueda de otros eventuales desaparecidos.

Por otro lado, 48 inmigrantes han sido salvados por un pesquero que se encontraba cerca del lugar del naufragio de la patera, en la que se estima que viajaban unas 60 personas. EFE

gsm/rcf

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