Al menos diez muertos, entre ellos cinco soldados, en un atentado con bomba en Pakistán

Islamabad, 16 sep (EFE).- Al menos cinco soldados paquistaníes, entre ellos un capitán, y cinco presuntos insurgentes murieron este lunes en la explosión de una bomba colocada en una carretera de la conflictiva provincia de Baluchistán y la posterior operación militar, en el suroeste del país, según informaron fuentes oficiales.

«El artefacto explosivo improvisado (IED) estalló cuando las fuerzas de seguridad se desplazaban para una operación de limpieza en el área de Sher Bandi, en el distrito de Kech», indicó en un comunicado la oficina de comunicación del Ejército paquistaní (ISPR).

Las víctimas mortales fueron identificadas como el capitán Waqar Ahmed, de 25 años; el suboficial Amat Ullah, de 35; los cabos Junaid Ahmed y Khan Muhammad, ambos de 29 años, y el soldado Muhammad Zahor, de 28.

Tras el atentado, el Ejército lanzó una operación en la zona y aseguró haber abatido a cinco insurgentes. «Durante la operación de seguimiento, cinco terroristas patrocinados por la India fueron enviados al infierno», señaló el comunicado militar.

Las autoridades paquistaníes se refieren a los presuntos militantes como ‘khwarij’, alegando que son representantes de su vecina India que abandonaron el islam. El gobierno paquistaní declaró oficialmente al proscrito Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) como «Fitna al-Khawarij», según una notificación emitida por el Ministerio del Interior en 2024. En ocasiones se refieren a ellos como Fitna Al Hindustan, «la maldad de la India», en el idioma local, para establecer un vínculo entre los militantes y el Estado indio.

La India, por su parte, niega estar involucrada en fomentar actividades militantes en las provincias paquistaníes de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa (KP), en el noroeste del país.

Ningún grupo ha reivindicado el ataque por el momento. Pakistán acusa con frecuencia a insurgentes islamistas y grupos separatistas activos en Baluchistán de recibir apoyo desde el extranjero.

El país sufre desde hace años un repunte de atentados, especialmente en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, ambas fronterizas con Afganistán. En esta última operan grupos separatistas que reclaman mayor autonomía o incluso la independencia, mientras que los talibanes paquistaníes (TTP) buscan derrocar al Gobierno central para imponer su interpretación de la ley islámica.

La semana pasada, al menos 19 soldados y 45 militantes murieron en operaciones militares en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, según datos del Ejército. EFE

