Al menos diez muertos y 37 heridos en un accidente de autobús en la sierra sur de Perú

2 minutos

Lima, 11 ago (EFE).- Un autobús de pasajeros se despistó en el sur de los Andes de Perú y cayó por la ladera de un cerro, hacia el río Inambari, en el altiplano peruano, lo que provocó la muerte de al menos diez personas y heridas a otras 37 que han sido trasladadas a hospitales cercanos, según informaron este lunes los medios locales.

El accidente del bus de la empresa Selva Sur ocurrió el domingo por la noche cuando circulaba por la provincia de Sandia, en la región de Puno, fronteriza con Bolivia, después de haber partido de la ciudad de Juliaca y con destino a San Pedro de Putina Puncu.

El fiscal Edén Sucasaire informó a la emisora RPP que había en el lugar «un aproximado de 10 (muertos), seis que se encuentran dentro del bus y cuatro que hemos podido recuperar» con apoyo de la Policía Nacional.

«Se han evacuado a los heridos al hospital (de Sandia) y algunos de más gravedad se están llevando a Juliaca», agregó la autoridad.

Las labores de rescate de los fallecidos se extendieron toda la madrugada del lunes, dada la complejidad de la labor por la ubicación del vehículo en el abismo en el anexo de Huayllabamba.

A su vez, la Red de Salud de Sandia confirmó que ha recibido a 37 personas para ser atendidas por lesiones en el accidente, entre los cuales hay ocho menores de edad.

La Policía Nacional en Sandia investiga las causas del accidente, que en muchos casos corresponde al mal estado de las vías en las regiones altoandinas o el cansancio de los conductores por estar expuestos a largas jornadas de trabajo. EFE

