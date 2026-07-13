Al menos diez muertos y diez lesionados en un choque múltiple en el oeste de México

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Guadalajara (México), 12 jul (EFE).- Al menos diez personas murieron y diez más resultaron lesionadas en un accidente múltiple ocurrido este domingo en la autopista federal Guadalajara-Tepic, en el oeste de México, según informaron las autoridades de Jalisco y Nayarit.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 69, en las inmediaciones del municipio de Magdalena, estado de Jalisco, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de Nayarit y la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

Según los primeros reportes, el accidente, -en el que estuvieron involucrados al menos ocho vehículos-, ocurrió después de un choque por alcance entre dos tractocamiones que era atendido por elementos de la Guardia Nacional.

Durante las labores de atención, un tercer tractocamión impactó en el sitio, lo que provocó el incendio de tres vehículos particulares y dos tractocamiones que fueron consumidos totalmente, informó el gobierno de Nayarit.

Además, dos vehículos particulares y una unidad oficial de la Guardia Nacional resultaron con daños.

El personal de rescate confirmó el fallecimiento de diez personas en el lugar del accidente, entre ellas, dos menores de edad.

En tanto, los servicios de emergencia atendieron a diez personas lesionadas, incluyendo a dos agentes de la Guardia Nacional que fueron reportados en estado grave y trasladados al Hospital de Magdalena.

Protección Civil de Jalisco informó que cuatro ciudadanos estadounidenses sufrieron lesiones leves y fueron llevados a un hospital en Guadalajara.

Agregó que otras cuatro personas con lesiones leves fueron trasladadas a otro hospital en el estado de Nayarit.

La carretera fue cerrada en ambos sentidos y la circulación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, mientras personal del Servicio Médico Forense continúa con la investigación, el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos, detalló la autoridad.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar la zona y utilizar la carretera libre Guadalajara-Tepic como vía alterna, mientras continúan las labores de rescate, el retiro de las unidades siniestradas y los peritajes para determinar las causas del accidente. EFE

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