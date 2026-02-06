Al menos diez personas fallecen al caer un autobús por un barranco en Bolivia

La Paz, 6 feb (EFE).- Al menos diez personas fallecieron en Bolivia al caer un autobús de transporte público por un barranco, en una carretera en la zona del altiplano en La Paz, informó este viernes la Policía Rural y Fronteriza.

El hecho ocurrió la noche de este jueves en el municipio de Mocomoco, a 220 kilómetros de La Paz, en la carretera principal, informó a los medios locales el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Freddy Valda.

Entre los fallecidos hay niños. Los cuerpos fueron recuperados por sus familiares en el lugar del accidente y llevados hasta sus comunidades, informó la Policía.

«El bus se ha precipitado 150 metros. No se ha podido cuantificar los heridos porque el momento en que llegó la Policía, ya habían sido evacuados a diferentes centros de salud de La Paz y de la población de Mocomoco», dijo Valda.

El jefe policial informó de que aún no se establecieron las causas del accidente, pero señaló que se investiga un posible fallo en el autobús, el cual quedó sin la estructura principal, con algunos asientos salidos de su lugar y parte de la cabina destrozada.

Valda relató que los trabajos de rescate duraron al menos cinco horas, pues hasta las tres de la madrugada los policías continuaban sacando a algunas personas que sobrevivieron cuyos familiares aún no habían llegado.

Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 decesos y unos 40.000 heridos y se deben en su mayoría a fallos humanos que pueden prevenirse, según datos oficiales. EFE

