Al menos diez soldados y cuatro presuntos insurgentes mueren en ataque suicida en Pakistán

2 minutos

Islamabad, 17 oct (EFE).- Al menos diez soldados y cuatro presuntos insurgentes murieron este viernes en un ataque suicida contra un campamento militar en el noroeste de Pakistán, en medio de un frágil alto el fuego con Afganistán, informaron fuentes policiales.

El ataque tuvo lugar hacia las 9.30 hora local (4.30 GMT), cuando un atacante embistió con un vehículo cargado de explosivos contra el fuerte de Khadi, que servía como base del Ejército en el distrito de Waziristán del Norte, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP), fronteriza con Afganistán.

«Un suicida estrelló su vehículo cargado de explosivos contra el fuerte de Khadi mientras otros terroristas intentaron entrar en el recinto», dijo a EFE Muhammad Ilyas, oficial de la comisaría de Mir Ali, en Waziristán del Norte.

Diez soldados murieron y otros trece resultaron heridos, mientras que cuatro presuntos militantes fueron abatidos durante el tiroteo posterior, según el agente.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, rindió homenaje a las fuerzas de seguridad por «frustrar el ataque» y elogió su «respuesta profesional por eliminar a los militantes». «Saludo a los valientes hijos de la patria que aplastaron los designios malignos de los terroristas», afirmó en un comunicado difundido por su oficina.

El grupo Jasih al Fursan Muhammad, vinculado a la facción de Hafiz Gul Bahadur del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, reivindicó la autoría del atentado.

El suceso se produjo en medio del alto el fuego temporal entre Pakistán y Afganistán, que expira este viernes a las 18.00 hora local (13.00 GMT), tras una semana de intensos enfrentamientos fronterizos, los más graves en décadas.

Los combates se desataron después de que Pakistán lanzara un presunto ataque con dron en Kabul contra el líder del TTP, Mufti Noor Wali Mehsud, quien apareció posteriormente en un vídeo asegurando que seguía con vida en territorio paquistaní.

Islamabad acusa al Gobierno talibán afgano de dar refugio a miembros del TTP en su territorio, una acusación que Kabul niega rotundamente. EFE

