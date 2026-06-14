Al menos doce fallecidos y un herido tras chocar un camión y una furgoneta en Ecuador

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(Actualización con número de fallecidos y declaraciones de la Comisión de Tránsito de Ecuador)

Quito, 14 jun (EFE).- Al menos doce personas fallecieron y una más resultó herida este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia costera de Santa Elena, en el suroeste de Ecuador, según informó el servicio de emergencias 911.

El siniestro se registró en torno a las 04:14 hora local (9:14 GMT) en la entrada de la comuna Zapotal, en el municipio de Santa Elena, cuando un camión chocó de frente contra una furgoneta, lo que provocó que el camión volcara y ardiera en llamas.

Un portavoz de la Comisión de Tránsito de Ecuador declaró a los medios que la furgoneta, que llevaba pasajeros a bordo, terminó debajo del camión tras la colisión, lo que provocó que diez personas fuesen calcinadas por el fuego y otras dos fallecieran por el impacto.

El conductor del camión, Víctor S.O., resultó herido y fue trasladado a un centro médico cercano para recibir atención médica especializada, aunque por el momento se desconoce su estado de salud.

En la emergencia intervino personal de la Comisión de Tránsito de Ecuador, el Cuerpo de Bomberos de Santa Elena y una ambulancia del peaje, mientras los bomberos realizaron labores de control y sofocación del incendio del camión. EFE

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