Al menos doce muertos, nueve de ellos niños, en un incendio en el sur de Kazajistán

Astaná, 18 nov (EFE).- Al menos doce personas murieron, nueve de ellas niños, en el incendio de una vivienda en el sureste de Kazajistán, informó hoy el Ministerio para Situaciones de Emergencia de esta república centroasiática.

El siniestro se produjo a primera hora de este martes en una casa particular de dos plantas en la localidad de Algabás, en las afueras de Almaty, la mayor ciudad del país y su antigua capital.

Según las autoridades, los bomberos consiguieron rescatar a tres personas en estado inconsciente y hallaron a doce fallecidas, nueve de ellas niños.

Vecinos de Algabás citados por Emergencia indicaron que en la casa siniestrada había huéspedes y que la víspera allí había tenido lugar una celebración.

Por orden del presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, fue creada una comisión gubernamental para investigar las causas del incendio y prestar asistencia a las familias de los fallecidos. EFE

kk-mos/ah