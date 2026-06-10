Al menos doce muertos en el robo de 200 cabezas de ganado en el sureste de Sudán del Sur

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Yuba, 10 jun (EFE).- Al menos doce personas murieron y otras ocho resultaron heridas tras un ataque perpetrado por hombres armados que asaltaron campamentos ganaderos y robaron más de 200 cabezas de ganado en una localidad del estado de Ecuatoria Oriental, en el sureste de Sudán del Sur, informaron este miércoles las autoridades estatales.

El ministro de Gobierno Local y Fuerzas del Orden de Ecuatoria Oriental, Peter Lokeng Lotone, condenó el ataque y lo calificó como una grave amenaza para los esfuerzos de paz y reconciliación impulsados entre las comunidades locales, tras considerar que puede derivar en una nueva escalada de violencia intercomunitaria en esta región del país.

«Al menos doce personas murieron y otras ocho resultaron heridas durante el ataque. Los asaltantes también se llevaron más de 200 cabezas de ganado», declaró Lotone a EFE.

Según explicó el ministro, las informaciones preliminares recabadas por las autoridades y los organismos de seguridad apuntan a que los responsables serían jóvenes armados procedentes del Área Administrativa del Gran Pibor, una región vecina que mantiene tensiones recurrentes con las comunidades de Ecuatoria Oriental.

Lotone hizo además un llamamiento a la calma y pidió a las comunidades afectadas que eviten responder con actos de represalia, al advertir de que ello podría agravar la inseguridad y comprometer los avances logrados en materia de convivencia pacífica.

De acuerdo con las autoridades locales, los atacantes llegaron a la zona poco después del mediodía, asesinaron a residentes y pastores y huyeron con cientos de cabezas de ganado.

Varias viviendas y otras propiedades también resultaron dañadas durante el asalto.

Los heridos fueron trasladados a centros sanitarios cercanos para recibir tratamiento, mientras las fuerzas de seguridad fueron desplegadas para perseguir a los responsables y evitar nuevos episodios de violencia.

El robo de ganado constituye una de las principales causas de conflicto entre las comunidades de Ecuatoria Oriental y las del Área Administrativa del Gran Pibor.

La disputa por el ganado, los pastos, los recursos hídricos y las dotes matrimoniales suele desencadenar ataques de represalia que, en numerosas ocasiones, dejan víctimas mortales.

La proliferación de armas de fuego, la inseguridad persistente y las limitadas oportunidades económicas continúan alimentando este ciclo de violencia en distintas zonas de Sudán del Sur. EFE

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