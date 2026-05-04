Al menos dos heridos en un edificio residencial «atacado» en la costa de Omán junto a EAU

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El Cairo, 4 may (EFE).- Al menos dos trabajadores extranjeros resultaron heridos este lunes cuando un edificio residencial fue «atacado» en la provincia omaní de Bukha, una zona separada del resto de Omán por territorio de Emiratos Árabes Unidos (EAU), después de que este último reportara ataques iraníes por primera vez desde el inicio del alto el fuego hace casi un mes.

La agencia oficial de noticias omaní ONA afirmó, citando a una fuente de seguridad no identificada, que «un edificio residencial donde se alojan empleados de una empresa en la zona de Tibat, en la provincia de Bukha, fue atacado» y al menos «dos trabajadores extranjeros resultaron heridos leves».

«Las autoridades competentes están investigando el incidente y reafirmaron su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y residentes», según la fuente, citada por ONA.

Bukha se encuentra en el norte de Omán, concretamente en la península de Musandam, muy cerca del estrecho de Ormuz.

Omán, que ha desempeñado un papel central como mediador antes de la guerra desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, ha sido también atacado por la República Islámica, aunque ha sido el menos afectado de todo el golfo Pérsico.

Este incidente se produce poco después de que Emiratos reportara el derribo de misiles crucero y aeronaves no tripuladas lanzados por Irán contra su territorio.

La oficina de medios de Fuyaira, en el este de EAU, confirmó un «gran incendio» en la zona petrolera del emirato por el ataque «con dron procedente de Irán».

Esta es la primera vez que Emiratos anuncia que está respondiendo a un ataque desde la entrada en vigor de la tregua entre Estados Unidos e Irán el 8 de abril, un pacto que puso fin a los ataques iraníes de represalia por la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero contra la República Islámica.

Tras la aplicación del pacto, varios países del golfo Pérsico han denunciado unos pocos lanzamientos de ataques contra sus territorios, si bien estos han sido atribuidos a milicias proiraníes de Irak y a otros grupos armados aliados de Teherán. EFE

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