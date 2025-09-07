Al menos dos heridos graves al volcar un autobús cerca de Barcelona
Al menos dos heridos graves y medio centenar de afectados provocó el vuelco de un autobús el domingo a unos 50 km de la ciudad española de Barcelona, informó el servicio de emergencias de la región de Cataluña.
«Hay 53 afectados por el incidente», incluyendo dos heridos graves, indicó el Sistema de Emergencias Médicas catalán (SEM) en su último balance provisional publicado en su cuenta de X.
Ocho ambulancias y dos helicópteros medicalizados se econtraban trabajando en la zona, agregó. Igualmente, 14 dotaciones de bomberos están en lugar.
Las primeras imágenes de los servicios de rescate mostraban un autobús de color rojo volcado de costado entre los árboles, junto a la transitada autopista.
El siniestro, del que todavía se desconocen las causas, se produjo cuando el autobús circulaba por la C-32 a la altura del municipio de Santa Susanna, en el turístico litoral norte de Cataluña, y se salió de la vía para después volcar.
De acuerdo con los bomberos catalanes, el autobús transportaba a una sesentena de personas, de las que «la mayoría salieron por su propio pie», indicaron en X.
La empresa de transporte envió otro vehículo para seguir la ruta con la parte del pasaje que resultó ileso, añadieron.
