Al menos dos muertos, uno de ellos un niño, por un ataque israelí en la Franja de Gaza

Jerusalén, 2 dic (EFE).- El Ejército israelí mató a al menos dos palestinos -uno de ellos un niño- e hirió a más de 15 personas en un ataque a una vivienda en la zona este de ciudad de Gaza este martes, informó Defensa Civil gazatí en sus canales oficiales.

«Dos muertos, entre ellos un niño, y más de 15 heridos como consecuencia del bombardeo de artillería israelí contra una vivienda perteneciente a la familia Sakani en la zona de Al Sanafour del barrio de Al Tuffah, al este de la ciudad de Gaza», detalla el mensaje compartido por Defensa Civil.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, recoge además que otro palestino resultó herido por disparos de las fuerzas israelíes en la zona de cementerios al oeste de Jan Yunis (sur de la Franja).

El mismo medio afirma que un número indeterminado de personas, entre ellas niños y mujeres, también resultaron heridos después de que la artillería israelí bombardeara la escuela al Daraj, que alberga a personas desplazadas en el barrio de al Daraj, en el centro de la ciudad de Gaza.

Pese al alto el fuego, el Ejército ha estado llevando a cabo desde primera hora de este martes demoliciones y destrucciones de edificios residenciales especialmente en las zona orientales de la ciudad de Gaza, en la conocida como ‘línea amarilla’, desde primera hora de la mañana.

Además, según reportó Wafa, drones israelíes lanzaron bombas sobre viviendas palestinas en el barrio de Tufah, también en la capital gazatí.

La mayoría de estos bombardeos israelíes se están produciendo cerca de la conocida como ‘línea amarilla’, el punto al que se han replegado las tropas israelíes dentro de la Franja de Gaza, como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, y al que los civiles gazatíes tienen prohibido ir.

Se trata de zonas totalmente evacuadas que Israel controla y que, pese a la tregua, bombardea diariamente demoliendo edificios y viviendas con lo que está causando todavía una mayor devastación en el enclave palestino.

Sin embargo, la mayoría de la población palestina desconoce los límites de esta nueva frontera dentro de Gaza, que no está totalmente marcada de forma visible, por lo que muchas veces se ven sorprendidos por fuego israelí al intentar ir a barrios donde están sus casas sin saber que están cerca de las posiciones de los soldados.

Las tropas israelíes todavía controlan más del 50 % del territorio gazatí, si bien en el acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás en octubre se recoge su retirada total en la segunda fase, todavía pendiente de negociar a través de los mediadores. EFE

