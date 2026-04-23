Al menos dos muertos deja una riña entre aficionados de Junior y Nacional en Bogotá

1 minuto

Bogotá, 22 abr (EFE).- Al menos dos personas murieron en la noche de este miércoles durante una riña entre hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en el centro de la capital colombiana, informaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, donde coincidieron hinchas de los dos equipos y se registró un enfrentamiento en el que al parecer se usaron armas de fuego, según informaciones preliminares de la Policía Metropolitana.

Según medios locales, el altercado comenzó cuando uno de los grupos lanzó arengas contra aficionados del otro equipo, lo que desencadenó la confrontación, pese a que hoy no había partidos programados en Bogotá.

Las víctimas fueron trasladadas a centros médicos de la zona por personas que se encontraban en el lugar, pero fallecieron minutos después, sin que hasta el momento se haya confirmado su identidad.

Las autoridades bogotanas pusieron en marcha una operación en la zona con presencia de la Policía y organismos de socorro, y anunciaron que en las próximas horas darán un reporte oficial con detalles de lo sucedido.

Este hecho se suma a otros episodios de violencia asociados al fútbol en Colombia, donde enfrentamientos entre barras han derivado en hechos graves dentro y fuera de los estadios, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar medidas de seguridad y prevención. EFE

enb/joc/sbb