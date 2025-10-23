Al menos dos muertos en los bombardeos israelíes contra el este del Líbano

Beirut, 23 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron este jueves en una oleada de bombardeos israelíes contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, donde Israel asegura haber tenido como objetivo infraestructura perteneciente al grupo chií libanés Hizbulá.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano informó en un comunicado del fallecimiento de dos personas no identificadas en las localidades de Janta y Shmustar, respectivamente, al avisar de que se trata todavía de un balance «preliminar» de víctimas.

Según la versión israelí, las acciones estuvieron dirigidas contra objetivos de Hizbulá, entre ellos un supuesto campo de entrenamiento.

Esta es la tercera ola de bombardeos perpetrada en apenas una semana, después de que el jueves pasado ya resultaran heridas siete personas en el sur del país y una más perdiera la vida también en Shmustar, en la Bekaa.

De nuevo, este lunes, al menos ocho bombardeos alcanzaron diversas localidades meridionales, donde no se registraron víctimas, pero sí fuertes explosiones e incendios forestales que requirieron la intervención de los servicios de emergencia.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés pese al cese de hostilidades en vigor desde hace casi un año, a menudo teniendo como objetivo a vehículos en los que asegura que viajan miembros de Hizbulá o presuntos almacenes de armas del movimiento. EFE

