Al menos dos muertos en los combates entre fuerzas afines al gobierno de Trípoli

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Argel, 04 ago (EFE).- Al menos dos muertos han sido reportados por medios locales debido a los combates entre fuerzas afines al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -que administra el oeste del país desde la capital- registrados en la localidad de Surman y alrededores, en el oeste de Libia.

Los duros enfrentamientos, con el despliegue de carros de combate y armamento pesado, provocaron una situación crítica en la que familias atrapadas en las zonas del conflicto no han podido ser rescatadas por las dificultades de los dispositivos de seguridad de acceder a las áreas más afectadas por los enfrentamientos que comenzaron pasadas las 2:00 hora local (00:00 GMT), aunque este extremo no ha sido oficialmente confirmado.

En los vídeos difundidos por medios locales se ven numerosos vehículos de transporte y coches incendiados mientras que los equipos de emergencia dicen «no haber podido» comunicarse con el centro de la ciudad de Al Zawiya por la situación vigente en el distrito y sus alrededores.

El Instituto Nacional de los Derechos Humanos en Libia (NIHRL, por sus siglas en inglés) instó a las partes del conflicto a abrir corredores humanitarios seguros.

El alcalde de la ciudad de Surman aseguró que la situación es de «calma relativa».

La compañía Al Zawiya de Refinado Petrolero llamó a sus trabajadores a «no arriesgarse a acudir al lugar de trabajo a través de áreas y rutas no seguras, debido a los choques en los alrededores del complejo».

El pasado mayo se produjo en la misma zona un intenso combate entre grupos armados, que duró unas 12 horas, y que se cobró la vida de, al menos, cuatro personas, y dejó más de 30 heridos y cuantiosos daños materiales en el enfrentamiento más duro de 2026 en Libia, y el primero de esta magnitud desde los combates registrados entre el 12 y el 14 de mayo de 2025, que provocaron una docena de muertos y varios heridos.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste del país, bajo la administración del primer ministro, Abdelhamid Dbeiba, mientras el este está tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.

La ONU y Estados Unidos buscan la unificación, con la celebración de unas elecciones que acaben con la crisis que comenzó en 2011, con el derrocamiento de Muamar Gadafi, pero los avances son lentos y escasos. EFE

gmc/alf