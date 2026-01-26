Al menos dos muertos en nuevo ataque israelí en Líbano, que suma tres víctimas este lunes

Beirut, 26 ene (EFE).- Al menos dos personas murieron en el bombardeo de un dron israelí contra un vehículo en la localidad de Kfar Roummane, en el sur del Líbano, lo que eleva a tres el número de fallecidos este lunes por ataques atribuidos al Estado judío.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó en un comunicado de que «un ataque del enemigo israelí contra el pueblo de Kfar Roummane, en el distrito de Nabatieh, causó el fallecimiento de dos ciudadanos», sin ofrecer detalles sobre sus identidades.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró que la acción estuvo dirigida contra dos miembros del grupo chí libanés Hizbulá.

La acción se produjo después de que un expresentador de la televisión de Hizbulá, Al Manar, muriera en otro bombardeo contra el auto en el que viajaba por la ciudad de Tiro, también en el sur del país, según confirmó el propio canal, que le identificó como sheij Ali Noureddine.

También en esa ocasión, Israel defendió que la víctima lideraba un comando local de artillería perteneciente a Hizbulá.

Todo ello se produce en medio de una intensificación de las acciones israelíes contra el territorio libanés, que sigue atacando asiduamente pese al alto el fuego en vigor desde hace más de un año, tanto con bombardeo selectivos contra vehículos como con oleadas contra presuntos almacenes de armas. EFE

