Al menos dos muertos en otro ataque nocturno ruso contra la región de Kiev

Kiev, 28 ene (EFE).- Al menos dos personas murieron durante la pasada noche en la región de Kiev en un nuevo ataque aéreo ruso de larga distancia que también hirió a cuatro personas, según informaron las autoridades ucranianas.

Rusia atacó además durante la madrugada ciudades como Krivi Rig y Odesa.

En Krivi Rig -una ciudad industrial de la parte centro-este del país de la que es originario el presidente Volodímir Zelenski-, un misil balístico ruso alcanzó una infraestructura crítica e hirió a dos personas, según las autoridades locales.

Por lo que respecta a Odesa, el principal puerto de mar del país, drones rusos alcanzaron varias infraestructuras civiles y provocaron un incendio en un monasterio.

En total, las fuerzas rusas lanzaron durante la pasada noche contra territorio ucraniano 146 drones, de los que 103 fueron interceptados sobre varias regiones del norte, el centro, el este y el sur de Ucrania y otros 36 impactaron en 22 lugares distintos del país no especificados en el parte de la Fuerza Aérea sobre el bombardeo.

El presidente ucraniano ya denunció en la víspera ataques rusos lanzados durante la noche del lunes al martes contra infraestructuras civiles y en particular contra el sistema energético ucraniano. Una infraestructura gasística en el oeste de Ucrania e instalaciones eléctricas en la región de Odesa sufrieron daños en ese ataque.

Zelenski también informó el martes por la noche de otro ataque ruso contra un tren de pasajeros en la región de Járkov que provocó cuatro muertos. EFE

