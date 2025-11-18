Al menos dos muertos en sendos ataques israelíes contra vehículos en el sur del Líbano

1 minuto

Beirut, 18 nov (EFE).- Al menos dos personas murieron este martes en sendos ataques israelíes contra vehículos en las localidades de Blida y Bint Jbeil, ambas en el sur del Líbano, en medio de una iniciativa para promover el inicio de negociaciones entre ambos países.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó en dos comunicados separados del fallecimiento de una persona a causa de la acción en Blida y de otra en la de Bint Jbeil, sin ofrecer detalles sobre sus identidades.

Israel ha continuado atacando el Líbano con asiduidad pese al alto el fuego acordado hace cerca de un año y, tras la entrada en vigor de un cese de hostilidades en la Franja de Gaza el mes pasado, intensificó significativamente sus bombardeos contra presuntos objetivos del grupo chií libanés Hizbulá.

Todo ello se produce en medio de intentos de promover el comienzo de negociaciones entre el Líbano y el Estado judío, que ha argumentado sus recientes oleadas de ataques en presuntos intentos de Hizbulá por restaurar sus capacidades tras la guerra el pasado año entre ambos.

Hace una semana, el presidente libanés, Joseph Aoun, anunció que su país está esperando una respuesta de Israel a la propuesta de negociar para zanjar los asuntos pendientes entre ambos, una vía a la que el grupo chií ha mostrado su rotunda oposición. EFE

njd/fpa