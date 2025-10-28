Al menos dos muertos en un ataque contra un autobús en la carretera de Damasco a Sueida

2 minutos

Beirut, 28 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron y varias más resultaron heridas este martes en un ataque contra un autobús en la carretera que une Damasco con Al Sueida, una zona en el sur de Siria aún afectada por un deterioro de la seguridad tras el grave estallido de violencia ocurrido este verano.

Un grupo de individuos armados abrió fuego contra el vehículo en las inmediaciones de una gasolinera en Marjana, lo que causó la muerte de dos de los pasajeros y heridas a un número indeterminado de ellos, informaron la agencia oficial de noticias SANA y la televisión estatal Al Ijbariya.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó la acción en un comunicado y aseguró que los fallecidos son un chico y una chicha jóvenes, al tiempo que situó en once el número de heridos.

Ninguna de las fuentes atribuyó la autoría del ataque a una formación en concreto.

El pasado julio, estallaron fuertes choques armados entre grupos de la minoría drusa y clanes beduinos en Al Sueida, en cuyo marco se enfrentaron también las facciones locales y fuerzas gubernamentales enviadas a la zona para intervenir, entre acusaciones de asesinatos extrajudiciales.

Aunque el Gobierno sirio anunció el mes pasado un plan respaldado por Estados Unidos y Jordania para restablecer la calma en la provincia, que se escapa al control de las instituciones estatales, la situación de seguridad en la zona sigue siendo complicada.

Tras los enfrentamientos de este verano, se han producido varios ataques contra convoyes de ayuda humanitaria, desapariciones y tiroteos contra vehículos particulares que viajaban por la región. EFE

njd/ijm/alf