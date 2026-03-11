Al menos dos muertos en un ataque ruso a una infraestructura industrial en Járkov

Kiev, 11 mar (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras seis resultaron heridas en un ataque ruso con un dron Shahed contra una infraestructura industrial civil de la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, según informó en su cuenta de Telegram el alcalde, Igor Teréjov.

Rusia ha lanzado desde la pasada tarde un total de 99 drones de larga distancia contra territorio ucraniano, de los que alrededor de 70 eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed.

Noventa de los drones fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania.

Otros nueve drones no fueron interceptados e impactaron en nueve localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de drones derribados en otros tres lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en que la Fuerza Aérea publicó el parte. EFE

