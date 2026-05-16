Al menos dos muertos en un bombardeo israelí contra un coche en la ciudad de Gaza

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Gaza, 16 may (EFE).- Al menos dos gazatíes murieron y ocho resultaron heridos este sábado por la tarde en un bombardeo del Ejército israelí contra un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, informó el Hospital Shifa de la capital gazatí.

«Mártires y heridos como resultado de un bombardeo ‘israelí’ a un vehículo civil cerca de la Torre Al Wahida en la calle Al Shifa, oeste de ciudad de Gaza», recogió también un comunicado del servicio de emergencias de Defensa Civil de la Franja.

Consultado por EFE, el Ejército israelí aún no se ha pronunciado al respecto.

En imágenes difundidas en medios palestinos como la Red de Noticias Quds se muestra que el lugar del impacto fue una calle muy transitada y rodeada por los restos de algunos edificios residenciales.

El bombardeo se produce a pesar de que en Gaza hay un alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025, durante el cual las fuerzas armadas israelíes han matado a al menos 870 palestinos de la Franja, según los datos de su Ministerio de Sanidad.

Ya el viernes por la noche, Israel bombardeó un edificio residencial y un vehículo en el barrio de Rimal de la capital (noroeste) para matar al líder militar del grupo islamista Hamás, quien perdió la vida en el ataque junto a su mujer y su hija.

En total, siete personas murieron en la ciudad de Gaza por estos ataques el viernes.

Más de 72.700 gazatíes han muerto en ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva en Gaza como represalia por el ataque de las milicias del enclave en territorio israelí (en el que 1.200 personas fueron asesinadas y 251 llevadas a la Franja como rehenes). EFE

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