Al menos dos muertos en un nuevo bombardeo ruso contra Kiev

1 minuto

Redacción internacional, 29 nov (EFE).- Al menos dos personas han muerto y otras quince, incluido un niño, han resultado heridas en un bombardeo ruso en la madrugada del sábado contra la ciudad de Kiev, informó la Administración Militar de la ciudad.

«Ya hay 15 víctimas en la capital como consecuencia del masivo ataque enemigo. Ocho de ellas se encuentran hospitalizadas», señaló Vitaliy Klitschko, el alcalde de la ciudad.

Según informa la agencia Ukrinform, por culpa del bombardeo también se han producido cortes de luz en varios distritos de la capital ucraniana. EFE

int-lab/mr