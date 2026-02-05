Al menos dos muertos por un alud cerca de una estación de esquí en el norte de Italia

Roma, 5 feb (EFE).- Al menos dos personas han fallecido este jueves tras registrarse una avalancha de nieve en las proximidades de la estación de esquí de Solda, en el norte de Italia, según informó el Servicio Alpino de Emergencias.

Aunque por el momento las autoridades han confirmado estos dos fallecimientos, se mantiene la alerta ante la sospecha de que otros esquiadores hayan quedado atrapados por un segundo alud registrado en la misma zona.

El incidente se produjo a primera hora de la tarde en las cercanías de una de las pistas de la estación de esquí y las labores de búsqueda y rescate siguen en curso, precisaron en un comunicado los equipos de emergencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 hora local (12:30 GMT) en la zona cercana al refugio Madriccio y habrían afectado a un grupo de esquiadores de travesía, indicaron medios locales.

En las operaciones de rescate participan varios equipos de salvamento de montaña de varias poblaciones y del servicio de rescate alpino de la Guardia de Finanza (policía fronteriza y económica italiana).

Las labores de búsqueda y rescate siguen en curso en condiciones de alta montaña, sin que por ahora se haya facilitado más información sobre la identidad de las víctimas o el número total de posibles desaparecidos. EFE

