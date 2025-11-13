Al menos dos muertos y 18 heridos tras estrellarse un camión en mercado de Corea del Sur

2 minutos

Seúl, 13 nov (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras 18 resultaron heridas este jueves en Corea del Sur, nueve de ellas de gravedad, después de que un camión perdiera el control y se estrellara contra un mercado en la ciudad de Bucheon.

El incidente se produjo poco antes de las 11:00 hora local (2:00 GMT), cuando el conductor del vehículo, un hombre sexagenario, perdió presuntamente el control del aparato por un fallo en los frenos, según los primeros testimonios policiales recogidos por la agencia de noticias local Yonhap.

El hombre habría declarado a las autoridades tras el accidente: «Pisé los frenos, pero no funcionaron», de acuerdo al citado medio.

Entre los heridos hubo tres mujeres de entre 70 y 80 años que fueron halladas en parada cardiorespiratoria, entre las que se encuentran los dos fallecidos, y seis se encontraban en estado grave cuando fueron trasladados al hospital por los servicios de emergencia.

Los bomberos locales enviaron 20 vehículos y a unos 60 efectivos al lugar para la labores de asistencia, según la agencia.

Oficiales de la policía afirmaron al medio que «podría haber más víctimas» en la zona, y la operación continúa mientras el conductor, que no resultó gravemente herido tras el accidente, fue detenido y trasladado a una comisaría para seguir con el interrogatorio.

De acuerdo a las pesquisas de la investigación, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que el camión retrocedió inicialmente 28 metros y después condujo en línea recta unos 150 metros hasta provocar el accidente al estrellarse contra una tienda.

Las autoridades continúan analizando los detalles de lo ocurrido. Durante el recorrido hasta estrellarse, el vehículo siniestrado no chocó contra ninguna tienda ni se salió del recorrido, sino que atropelló a personas que se encontraban en el camino, relataron. EFE

