Al menos dos muertos y 21 desaparecidos por un alud en la isla indonesia de Java

1 minuto

Yakarta, 14 nov (EFE).- Al menos dos personas han muerto y 21 permanecen desaparecidas a raíz de un alud que sepultó varias viviendas en el centro de la isla indonesia de Java, informan este viernes los equipos de rescate.

El corrimiento de tierra se produjo el jueves por la tarde en la población de Cibeunying y fue vinculado a las «fuertes lluvias que inundaron el área», apunta hoy en un comunicado la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

Según los datos preliminares, los operativos de emergencia han logrado recuperar dos cuerpos sin vida y han rescatado a 23 supervivientes, mientras tratan de localizar a otras 21 personas.

Las imágenes facilitadas por los equipos de emergencia muestran una montaña de tierra sobre varias edificaciones.

Los rescatistas trabajan sobre el terreno desde anoche en busca de posibles supervivientes atrapados entre los escombros de las casas.

«La búsqueda se está llevando a cabo utilizando maquinaria pesada, equipos de extracción y herramientas manuales para acceder a las zonas de difícil acceso», declaró Priyo Prayudha Utama, coordinador del operativo.

El archipiélago indonesio, con más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes de inundaciones y corrimientos de tierra durante la estación de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo. EFE

sh-nc/pav/rrt

(foto)(vídeo)