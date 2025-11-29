Al menos dos muertos y 27 heridos en un nuevo bombardeo ruso contra Kiev

(Actualiza con nuevo balance de heridos de las autoridades de Kiev)

Redacción internacional, 29 nov (EFE).- Al menos dos personas han muerto y otras 27, incluido un niño, han resultado heridas en un bombardeo ruso en la madrugada del sábado contra la ciudad de Kiev, informaron las autoridades de la capital de Ucrania.

«27 personas resultaron heridas en el ataque nocturno del enemigo contra la capital. 17 de ellas, incluido un niño, han sido hospitalizadas por los servicios médicos. Dos personas murieron», escribió en su cuenta de Telegram, Vitali Klichkó, el alcalde de la ciudad.

Según informa la agencia Ukrinform, por culpa del bombardeo también se han producido cortes de luz en varios distritos de la capital ucraniana.

El diario Kyviv Independent informa de que las primeras sirenas aéreas se activaron en toda Ucrania a primera hora de la madrugada, cuando Rusia lanzó decenas de misiles y cientos de drones hacia la capital.

Un segundo ataque se produjo sobre las 07.00 de la mañana local (05.00 GMT) cuando, según este diario, las fuerzas rusas volvieron a lanzar decenas de misiles, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal, hacia la capital, que dañaron varios distritos y afectaron a varios edificios residenciales, sobre todo en las plantas más altas.

Se produjeron incendios en al menos seis edificios de apartamentos de la ciudad.

En otro ataque similar el pasado día 25, al menos siete personas murieron en Kiev en un ataque ruso con misiles y drones que destruyó varios edificios en zonas residenciales de la capital, en un bombardeo que tenía entre sus objetivos el sistema enegético, que ha perdido buena parte de su capacidad de generación de electricidad.

Este nuevo ataque contra Kiev se produce mientras se intenta negociar el fin del conflicto, con la visita la próxima semana a Moscú de Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que se espera en Kiev, en principio este fin de semana, a Dran Driscoll, también enviado por el mandatario estaddounidense. EFE

