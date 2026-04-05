Al menos dos muertos y 71 desaparecidos en nuevo naufragio en el Mediterráneo, según ONG

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Ciudad del Vaticano, 5 abr (EFE).- Al menos 71 personas se encuentran desaparecidas y dos han fallecido tras el naufragio de una embarcación de madera en el Mediterráneo central durante el fin de semana, según denunció este domingo la ONG alemana Sea-Watch International.

La tragedia fue detectada inicialmente por el avión de reconocimiento ‘Seabird 2’ de la ONG, que avistó la embarcación volcada con unas 15 personas aferradas «desesperadamente» al casco, mientras otras permanecían en el agua junto a varios cuerpos sin vida».

Según las primeras reconstrucciones, en el bote viajaban originalmente 105 personas, de las cuales solo 32 lograron sobrevivir tras ser rescatadas por los buques mercantes ‘Saavedra’ e ‘Ievoli Grey’, confirmó la organización en sus redes sociales.

Los supervivientes, junto a los dos cuerpos recuperados, han sido trasladados esta mañana al puerto de la isla italiana de Lampedusa (sur).

«Hace solo 4 días, 19 cuerpos muertos –congelados hasta la muerte– fueron traídos a Lampedusa. Estas no son tragedias aisladas, sino un patrón de violencia fronteriza diseñado para matar», se afirma en el comunicado de Sea-Watch.

Y se añade: «No olvidaremos a los fallecidos, y no perdonaremos a los políticos responsables».

En lo que va de año, han llegado a las costas italianas 6.175 migrantes, según los últimos datos actualizados por el Ministerio del Interior.

Esta cifra supone un descenso respecto a las 9.399 personas que desembarcaron en el mismo periodo del año pasado, y se sitúa muy lejos de las 11.969 que lo hicieron en los primeros meses de 2024. EFE

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