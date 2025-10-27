Al menos dos muertos y cuatro heridos deja avenida torrencial en el noroeste de Colombia

Bogotá, 27 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron, cuatro más resultaron heridas y tres están desaparecidas por una avenida torrencial o crecida súbita de un afluente en una zona rural del municipio de Dabeiba, en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste), informaron este lunes autoridades

«Lamentamos la muerte de dos personas. Hasta el momento se reportan cuatro heridos y tres personas desaparecidas», señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en la red social X, donde detalló que el hecho ocurrió en la vereda (aldea) El Toro.

El mandatario regional señaló que miembros del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) se desplazaron a Dabeiba «para apoyar las labores de búsqueda y el traslado de los heridos».

«Esta avenida torrencial aparentemente fue en unos socavones en donde se trabaja minería y esto generó dificultades a quienes estaban allá. Una de las personas falleció en sitio, la otra persona falleció cuando era llevada al hospital», explicó a la prensa, el director del Dagran, Carlos Ríos,. EFE

