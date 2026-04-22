Al menos dos muertos y dos periodistas cercadas tras ataque israelí contra sur de Líbano

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Beirut, 22 abr (EFE).- Al menos dos personas murieron este miércoles en un ataque israelí contra un vehículo en la localidad de At Tiri, en el sur del Líbano, donde los servicios de emergencias están tratando de rescatar también a dos periodistas asediadas en la zona por las fuerzas israelíes.

Pese al alto el fuego en vigor entre ambos países, un bombardeo alcanzó un vehículo que circulaba por At Tiri, causando el fallecimiento de dos personas identificadas como Ali Nabil Bazzi y Muhamad al Hourani, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Por otro lado, el medio estatal explicó que un equipo de la Cruz Roja fue despachado a la localidad para tratar de evacuar a dos periodistas que permanecen «rodeadas» por el Ejército israelí, al agregar que la organización ya logró despejar la carretera después de que quedara afectada por un bombardeo.

Las reporteras asediadas son Amal Khalil, una conocida periodista del diario local Al Akhbar, y Zeinab Faraj, presentadora y productora de televisión.

At Tiri se ubica cerca de la ciudad de Bint Jbeil, uno de los principales escenarios de enfrentamientos entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá tras la entrada en vigor de un cese de hostilidades el pasado viernes, así como una zona donde se denuncia estos días más destrucción deliberada.

Tras una reunión a nivel de embajadores en Washington, el Líbano e Israel acordaron una tregua de diez días que se espera sirva para negociar una solución a largo plazo más detallada, en un proceso con pocas expectativas de éxito y que no cuenta con la participación de Hizbulá.

Solo desde la entrada en vigor de la tregua la medianoche el jueves hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana del Líbano contabilizó 220 violaciones del acuerdo, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y siete bombardeos. EFE

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