Al menos dos muertos y más de veinte heridos tras volcar una grúa flotante en Sebastopol

1 minuto

Moscú, 27 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron y más de veinte resultaron heridas después de que una grúa flotante volcase en la ciudad portuaria de Sebastopol, según informó este lunes el gobernador local, Mijaíl Razvozzháev.

«A consecuencia del accidente con la grúa flotante en Sebastopol murieron dos personas, más de veinte resultaron heridas», escribió en su canal de Telegram.

El gobernador expresó sus más sinceras condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos y afimó que los heridos reciben ahora la atención médica requerida.

«La dirección principal del Comité de Instrucción de Rusia para la república de Crimea y la ciudad de Sebastopol incoó una causa penal, se llevan a cabo las investigaciones», señaló.

Según Razvozzháev, el accidente ocurrió en la Bahía Sur durante los trabajos en una grúa de la Fábrica Naval de Sebastopol.

«Tuvo lugar una situación de emergencia a consecuencia de la cual la nave se volcó», explicó.

A su vez, el servicio de prensa de la Corporación Naviera Unida (OSK), a la cual pertenece la fábrica, informó del accidente, al señalar que apoyará a las víctimas y sus familias y correrá con los gastos del tratamiento y ayudas sociales a los heridos. EFE

mos/psh