Al menos dos muertos y nueve heridos en una explosión en un inmueble en Brasil

2 minutos

São Paulo, 19 oct (EFE).- Al menos dos personas murieron este domingo y otras nueve resultaron heridas como consecuencia de una explosión en una casa de la turística ciudad de Olinda, en el noreste de Brasil, informaron fuentes oficiales.

El suceso, al parecer provocado por una explosión de gas, ocurrió sobre las 07.30 hora local (10.30 GMT) en esa localidad situada a unos 10 kilómetros de Recife, capital del estado de Pernambuco, y famosa en todo el país por sus concurridos carnavales.

La onda expansiva provocó daños en un conjunto de inmuebles. Una de las víctimas mortales falleció en el lugar y la otra llegó a ser rescatada con vida, pero murió poco después, confirmaron a EFE fuentes del Cuerpo de Bomberos.

Un contingente de 33 bomberos se desplegó con la ayuda de perros rastreadores en busca de otras posibles víctimas.

Las autoridades brasileñas también aislaron la zona para realizar las labores de pericia y, posteriormente, evaluar el estado de las residencias de alrededor.

Según las informaciones oficiales preliminares, la principal hipótesis es que la explosión fue provocada por un escape de gas en uno de los inmuebles afectados.

La gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra, de visita oficial en China, afirmó en sus redes sociales que «todas las fuerzas operativas continúan trabajando en el caso», implicadas tanto en la búsqueda de víctimas como en la investigación.

La Alcaldía de Olinda, por su parte, afirmó en una nota que acompaña «de cerca» la situación y aseguró que toda la administración local está volcada en prestar atención a las víctimas. EFE

cms/lar