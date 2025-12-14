The Swiss voice in the world since 1935
Al menos dos muertos y ocho heridos críticos tras tiroteo en campus universitario en EEUU

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 13 dic (EFE).- Al menos dos personas fallecieron y varias resultaron heridas tras un tiroteo registrado este sábado en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, explicó el centro en un comunicado.

«Lamentamos profundamente comunicarles que hemos confirmado la muerte de dos víctimas en el tiroteo ocurrido en el edificio de ingeniería Barus & Holley», informó la universidad.

Las otras ocho víctimas que están «en estado crítico pero estable» fueron trasladadas a hospitales cercanos. EFE

