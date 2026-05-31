Al menos dos muertos y ocho heridos deja un accidente de autobús en la Amazonía de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 30 may (EFE).- Al menos dos personas fallecieron y otras ocho resultaron heridas este sábado tras el accidente de un autobús ocurrido en una vía de la provincia de ecuatoriana de Pastaza, en la Amazonía, informó el servicio de emergencias ECU 911.

El vehículo de pasajeros cubría la ruta Macas – Puyo, entre las provincias de Morona Santiago y Pastaza, cuando se accidentó, de acuerdo a la institución, que publicó fotos del autobús volcado a un costado de la carretera.

Tras recibir una llamada de alerta, el ECU 911 coordinó la movilización hasta el sitio de personal de la Policía, del Ministerio de Salud y de Bomberos de dos localidades; así como de unidades de atención prehospitalaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y servicios particulares.

«El siniestro dejó como resultado dos personas fallecidas y ocho personas heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes casas de salud para recibir atención médica especializada», señaló la institución, con base en información preliminar otorgada por personal que estaba en el lugar.

La entidad estatal recomendó a la ciudadanía «conducir con precaución y respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito para prevenir este tipo de emergencias».

En 2025 se registraron 20.346 siniestros de tránsito en Ecuador, que dejaron 17.932 lesionados y 2.354 fallecidos, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).

Del total de siniestros, 3.328 involucraron a vehículos pesados, como autobuses y camiones. EFE

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