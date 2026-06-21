Al menos dos mujeres muertas y más de 60 heridas por una fuga de gas amoníaco en la India

Compartir

2 minutos

Nueva Delhi, 21 jun (EFE).- Al menos dos mujeres murieron y más de 60 resultaron heridas este domingo por una fuga de gas amoníaco en una fábrica de exportación de alimentos en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India, informaron fuentes oficiales.

«En una fábrica privada de exportación de alimentos (…) se produjo hoy una fuga inesperada de gas amoníaco en la unidad de producción. A causa de esto, 64 personas que se encontraban trabajando en el lugar resultaron afectadas y dos mujeres fallecieron», informó en un comunicado el jefe de Gobierno de Tamil Nadu, S. Joseph Vijay.

El accidente ocurrió en la unidad de producción de una planta privada de procesamiento y exportación de productos marinos. Casi la totalidad de las afectadas (60) eran trabajadoras migrantes de otros estados del país, añadió la nota.

Según el balance gubernamental, además de las dos víctimas mortales, 15 personas permanecen ingresadas bajo observación intensiva en un hospital estatal, mientras que otras 47 reciben atención médica en clínicas privadas, 23 de ellas en unidades de cuidados intensivos (UCI).

El jefe de Gobierno de la región expresó sus condolencias a las familias de las fallecidas y anunció una compensación económica de 200.000 rupias (unos 2.400 dólares) para cada una.

El siniestro ha desatado la indignación de los residentes locales, que han denunciado a la agencia local IANS que la planta operaba de forma ilegal desde hacía una década y realizaba descargas nocturnas recurrentes de gas amoníaco.

El Ejecutivo regional ha ordenado una investigación a una comisión integrada por los departamentos de Seguridad Industrial, Salud Pública y la Junta de Control de la Contaminación, que deberá presentar un informe preliminar en 24 horas y uno definitivo en un plazo de tres días.

Según Vijay, las autoridades locales realizarán una inspección inmediata de todas las industrias clasificadas como «peligrosas» en la región. EFE

lgm/psh