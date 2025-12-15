Al menos dos niños mueren en la explosión de un edificio en el suroeste de Francia

París, 15 dic (EFE).- Al menos dos niños de 3 y 5 años murieron en la explosión ocurrida este lunes en un edificio de la localidad de Trévoux, en el departamento de Ain, al suroeste de Francia, que también provocó cuatro heridos que están recibiendo asistencia medica, según informaron las autoridades.

La fuerte explosión se produjo alrededor de las 17:30 hora local en un inmueble de tres o cuatro plantas, situado cerca de un centro escolar, señaló el diario local Le Progrès, que añadió que la fachada del edificio se derrumbó y el instituto fue evacuado.

Aunque las autoridades aún no han precisado la causa del siniestro, el diario apunta la posibilidad de que la explosión fuese causada por una caldera de gas en uno de los apartamentos.

La prefecta de Ain, Chantal Mauchet, activó la célula de crisis, el Centro Operativo (COD), responsable de los servicios estatales, así como la comandancia de la Policía y el departamento de bomberos y rescate (SDIS).

Posteriormente, activó el plan de emergencia NOVI (Incidente con Múltiples Víctimas).

Las autoridades han pedido a los vecinos de Trévoux que eviten la zona del suceso y han establecido un perímetro de seguridad. EFE

