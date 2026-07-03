Al menos dos policías muertos en un ataque contra fuerzas de seguridad en Pakistán

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Islamabad, 3 jul (EFE).- Al menos dos policías murieron y otro resultó herido cuando unos hombres armados lanzaron un ataque contra una patrulla en la provincia noroccidental paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, informó este viernes la Policía.

«Ayer a las 19:10 horas (14:10 GMT), terroristas abrieron fuego contra una patrulla policial, en la que dos policías cayeron mártires y otro resultó herido», declaró este viernes a EFE un oficial de la sede central de la Policía en el distrito de Mohmand, Hidayat Ullah.

Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque, aunque la Policía lo atribuye a la formación que Pakistán denomina Fitna al Khawarij, la designación oficial del Gobierno para referirse a los insurgentes vinculados al principal grupo talibán paquistaní, el proscrito Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Según un comunicado policial, el asalto tuvo lugar cerca del canal de Warsak, en la zona de Machni, cuando una patrulla móvil fue objeto de intensos disparos. Un oficial y un agente de la Fuerza de Élite perdieron la vida mientras respondían al ataque.

Durante el tiroteo, el conductor del vehículo patrulla resultó gravemente herido y fue trasladado a la ciudad de Peshawar para recibir atención médica especializada.

Fuentes oficiales verificadas informaron de que varios supuestos insurgentes murieron en el intercambio de disparos, abandonando en su huida un rifle M4, un fusil de asalto Kalashnikov y tres cargadores.

La Policía de Mohmand reafirmó en la nota su compromiso de continuar las operaciones contra el grupo terrorista hasta eliminar por completo la amenaza, asegurando que los sacrificios de los agentes caídos «no serán en vano».

Pakistán ha experimentado un repunte de la violencia insurgente desde que los talibanes afganos tomaron Kabul en agosto de 2021. Desde entonces, las relaciones bilaterales se han tensado, con Islamabad acusando a Kabul de permitir a los grupos armados utilizar su territorio para lanzar ataques en suelo paquistaní, unas acusaciones que Afganistán niega.

Asimismo, Pakistán culpa a la India de armar a grupos insurgentes con base en territorio afgano, algo que Nueva Delhi rechaza. Estas tensiones se han traducido en dos feroces enfrentamientos fronterizos en octubre de 2025 y febrero de 2026, dejando decenas de soldados muertos y heridos en ambos bandos.EFE

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