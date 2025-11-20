Al menos dos soldados del Ejército sirio mueren en enfrentamientos con los kurdosirios

El Cairo, 20 nov (EFE).- Al menos dos soldados del Ejército sirio murieron este jueves en el norte de Siria en choques con la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que denunció por su parte que hay facciones de las tropas de Damasco que mantienen una «coordinación directa» con el grupo terrorista Estado Islámico (EI).

El Ministerio de Defensa sirio dijo en un comunicado que «dos soldados murieron y otros resultaron heridos» cuando las FSD atacaron de madrugada posiciones del Ejército en la zona de Maadán, en la provincia septentrional de Al Raqa, y «tomaron varias posiciones tras un intenso bombardeo con diversos tipos de armamento».

«Nuestras fuerzas respondieron al fuego enemigo y lanzaron un contraataque directo, logrando recuperar el control de las posiciones y expulsar a las fuerzas atacantes», añadió la nota, que responsabilizó a la alianza kurdosiria del ataque «traicionero y casi diario contra posiciones del Ejército Árabe Sirio».

Por su parte, las FSD informaron de madrugada que sus fuerzas estaban «neutralizando emplazamientos utilizados por Estado Islámico» para lanzar drones contra sus posiciones en el desierto de Al Raqa, provincia controlada en gran parte por los kurdosirios.

Según el comunicado, la zona ha sido objeto esta semana de ataques de «facciones afiliadas al Gobierno de Damasco» y, al mismo tiempo, se ha detectado «actividad del EI» en emplazamientos supuestamente utilizados «para perpetrar atentados terroristas».

«Nuestras fuerzas han difundido material audiovisual que muestra claramente al EI utilizando estos emplazamientos como plataforma de lanzamiento de drones, lo que confirma la coordinación directa entre varias facciones del gobierno de Damasco y terroristas del EI para atacar nuestras posiciones militares», denunciaron los kurdosirios.

En este sentido, insistieron en su «pleno compromiso con la legítima defensa del norte y el este de Siria», en referencia a la autoproclamada Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES, en inglés), donde se concentran los principales núcleos de población kurda del país.

Desde la caída del exdictador Bachar al Asad hace casi un año, varias facciones armadas de tinte islamista vinculadas a las nuevas autoridades de Damasco han protagonizado enfrentamientos con las fuerzas kurdosirias en zonas controladas por las FSD.

El nuevo Gobierno y los kurdosirios firmaron el pasado marzo un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento de Al Asad, pero el proceso sufrió varios reveses y recientemente se volvieron a renovar los esfuerzos por negociar. EFE

