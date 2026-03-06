Al menos nueve heridos tras explosión de dron ucraniano junto a un edificio en Sebastopol

Moscú, 6 mar (EFE).- Al menos nueve civiles rusos, incluyendo a tres menores de edad, resultaron heridos hoy tras la explosión de un dron ucraniano junto a un edificio en la ciudad de Sebastopol, a orillas del mar Negro, según informó el gobernador local, Mijaíl Razvozzháev.

«En total solicitaron atención médica 9 víctimas: seis de ellos, incluyendo a tres menores, fueron trasladados al hospital con diversas heridas, tres recibieron lesiones no significativas y se negaron a ser hospitalizados», escribió en Telegram.

Razvozzháev indicó que el edificio de cinco pisos, ubicado en esta ciudad portuaria y principal base de la Flota del mar Negro de la Armada Rusa, «sufrió graves daños».

«El dron derribado cayó junto al edificio, estaba cargado con explosivos y bolitas metálicas. Una vez más el objetivo de los nazis ucranianos era la población civil», denunció.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas interceptaron y derribaron durante la pasada noche 83 drones ucranianos, la mayoría, 56, sobre la anexionada península de Crimea. EFE

