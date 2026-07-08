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Al menos nueve militares iraníes mueren en los ataques de Estados Unidos

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Teherán, 8 jul (EFE).- Al menos nueve militares iraníes murieron en los ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán esta madrugada en la ciudades de Bushehr, Bandar Mahshahr y Bandar Abbas, informaron este miércoles fuentes de los cuerpos de seguridad de Irán.

Ocho miembros de las Fuerzas Aéreas y Navales del Ejército de la República Islámica de Irán fallecieron en Bandar Abbas y Bushehr «mientras defendían el país”, precisó el Ejército de Irán en un comunicado recogido por medios del país persa.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria había informado de la muerte de uno de sus miembros en la ciudad de Bandar Mahshahr «en una confrontación con drones enemigos invasores». EFE

jlr/ep

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