Al menos nueve muertos en nuevos choques en la Cachemira administrada por Pakistán

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Islamabad, 14 jul (EFE).- Al menos nueve personas murieron este martes en nuevos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en la Cachemira administrada por Pakistán, en vísperas de una marcha convocada por un movimiento de protesta ilegalizado hacia la capital regional, Muzaffarabad.

Los choques se produjeron durante una operación de las fuerzas de seguridad para despejar bloqueos en varias carreteras, entre ellas la vía entre Kotli y Trarkhel, cortada por miembros del proscrito Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC), según la Policía regional.

Un portavoz del inspector general de la Policía de Azad Cachemira afirmó en un comunicado que hombres armados del JAAC abrieron fuego contra el personal de seguridad durante la operación.

Como resultado, murió un agente de la Policía de Azad Cachemira, mientras que ocho policías regionales, un miembro de la Constabularia Federal y dos empleados del Departamento de Obras Públicas resultaron heridos, de acuerdo con la misma fuente.

El JAAC, por su parte, afirmó en un comunicado difundido en X que cinco de sus miembros murieron en enfrentamientos en la zona de Sudhanoti, en el distrito de Baloch, aunque no ofreció detalles sobre las circunstancias de esas muertes.

Las nuevas víctimas se producen después de que el JAAC llamara a sus seguidores a marchar este miércoles hacia Muzaffarabad, al expirar el plazo dado al Gobierno regional para cumplir sus demandas.

Las protestas comenzaron hace más de un mes como una plataforma civil contra el encarecimiento de la vida, pero escalaron tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, la ilegalización del JAAC bajo leyes antiterroristas y la detención de varios de sus dirigentes.

El principal reclamo del movimiento es la abolición de los doce escaños de la Asamblea Legislativa regional reservados para refugiados de la Cachemira controlada por la India asentados en otras zonas de Pakistán.

Los manifestantes denuncian que Islamabad utiliza esos escaños para alterar las mayorías parlamentarias y condicionar la elección de los primeros ministros regionales.

La Cachemira administrada por Pakistán forma parte del territorio himalayo disputado por Islamabad y Nueva Delhi desde la partición del subcontinente indio en 1947, y ambos países, dotados de armas nucleares, controlan partes de la región y reclaman su totalidad.EFE

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