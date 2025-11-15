Al menos nueve muertos en una explosión en una comisaría de policía en la Cachemira india

Srinagar (India), 15 nov (EFE).- Al menos nueve personas han muerto y otras veintinueve han resultado heridas después de una explosión dentro de una comisaría de policía en la ciudad de Srinagar, en la Cachemira administrada por la India, según informaron a EFE autoridades policiales que pidieron no ser identificadas.

«Todo apunta a que se trató de una explosión accidental» declaró a EFE un alto mando policial que añadió que la intensidad de la explosión fue tan fuerte que se encontraron restos de víctimas en zonas residenciales situadas a más de doscientos metros de la comisaría.

La explosión se produce días después del atentado en Nueva Delhi del pasado lunes en el que al menos ocho personas murieron tras la explosión de un vehículo en las proximidades del histórico Fuerte Rojo de la capital india.

El suceso en Cachemira tuvo lugar anoche y afectó a la comisaría de Nowgam, en la ciudad india de Srinagar, la más importante del territorio de Jammu y Cachemira, uno de los dos que conforman la Cachemira india.

Las autoridades ya han iniciado una investigación exhaustiva sobre la causa de la detonación y se ha reforzado la seguridad en la zona de la explosión.

La comisaría de Nowgam dirigió recientemente una investigación sobre el grupo insurgente Jaish-e-Mohammad (JeM), que según las autoridades indias opera en la India pero tiene su base en el vecino Pakistán.

El incidente constituye una de las explosiones internas más mortíferas en una instalación gubernamental en la región en los últimos años y se produce en medio de operaciones de seguridad intensificadas en la Cachemira india, donde las autoridades buscan a los autores del ataque del pasado lunes en Nueva Delhi.

Ayer, las fuerzas de seguridad demolieron la casa de Umar Nabi, señalado como presunto conductor del vehículo que estalló el lunes en la capital india.

El jueves, las autoridades indias llevaron a cabo una macrorredada en Cachemira, con más de seiscientas detenciones.

La tensión aumentó esta semana en el Sur de Asia con el incidente terrorista de Nueva Delhi y otro atentado que ocurrió el martes en Islamabad.

Al menos doce personas murieron frente a un tribunal en la capital de Pakistán, en un ataque reivindicado por una facción de los talibanes paquistaníes. EFE

