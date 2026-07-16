Al menos nueve muertos y doce heridos tras atropello a peregrinos chiíes en el sur de Irak

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Bagdad, 16 jul (EFE).- Al menos nueve personas murieron y doce resultaron heridas tras el atropello este jueves a un grupo de peregrinos chiíes en una localidad de la provincia Basora, en el sur de Irak, donde se han declarado tres días de luto, informaron fuentes sanitarias y policiales iraquíes.

El accidente tuvo lugar en la madrugada de hoy en una carretera del distrito de Al Haritha, en el norte de Basora, donde las víctimas viajaban a pie hacia el sur para participar en una celebración religiosa cuando fueron atropelladas por un vehículo, explicó a EFE una fuente policial iraquí.

Indicó que el conductor del vehículo estaba ebrio, fue arrestado por las fuerzas de seguridad y que se iniciarán acciones legales en su contra.

El Ministerio de Salud iraquí confirmó que «el número de fallecidos por el atropello en Basora ascendió a nueve, además de 12 heridos» entre los peregrinos, según recogió la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

Las víctimas se dirigían a conmemorar el aniversario de El Arbaeen (cuarenta en árabe) que celebra de forma anual la mayoritaria comunidad chií de Irak, y en la que millones de personas conmemoran el fin de los 40 días de luto tras el martirio del imán Husein, nieto del profeta Mahoma.

Cada año decenas de miles de musulmanes de la rama chií del islam viajan a pie hasta la ciudad santa de Karbalá, también en Irak, para participar en ese evento religioso.

El ministro de Salud iraquí, Abdul Hussein al Moussawi, afirmó que «está supervisando directamente el estado de salud de los heridos en el atropello que afectó a varios peregrinos en la provincia de Basora», según un portavoz del departamento, citado por la agencia de noticias estatal, INA.

Indicó que el ministro «ha ordenado a las instituciones sanitarias que movilicen y desplieguen todos los recursos médicos y ambulancias disponibles para brindar atención urgente a los heridos».

Por su parte, el gobernador de Basora, Asaad al Eidani, anunció este jueves tres días de duelo oficial tras el «trágico accidente», según un comunicado recogido por INA. EFE

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