Al menos nueve policías suspendidos en Sudáfrica por corrupción en licitación millonaria

3 minutos

Nairobi, 5 jun (EFE).- Al menos nueve policías fueron suspendidos en Sudáfrica por su presunta participación en la adjudicación de una licitación millonaria a una empresa vinculada a un caso de corrupción en el que se investiga al jefe de la Policía del país y a varios altos mandos policiales y empresarios, informaron este viernes las fuerzas de seguridad.

Según un comunicado del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), nueve agentes que formaban parte del Comité de Evaluación de Ofertas (BEC) fueron suspendidos, si bien la cadena sudafricana ENCA dijo en las últimas horas que otros dos policías recibieron la notificación de suspensión y podrían afrontar un proceso disciplinario por la vía rápida.

Los agentes fueron apartados de sus funciones mientras “concluyen las investigaciones disciplinarias y demás procedimientos relacionados”, detalló la SAPS, que descartó hacer “más comentarios por el momento”.

El caso se enmarca en la investigación por la concesión de contratos irregulares a la compañía Medicare 24, del empresario Vusimuzi ‘Cat’ Matlala, sospechado de tener vínculos con el crimen organizado y bajo custodia desde mayo de 2025.

El pasado mayo, el monto de la licitación fue revisada por la Fiscalía, que ajustó la cifra de 360 millones de rands (unos 19 millones de euros) informada inicialmente a 228 millones (unos 12 millones de euros).

En 2024, altos mandos de la Policía le otorgaron de forma presuntamente ilegal a Matlala un contrato para gestionar la asistencia médica y psicológica de los agentes, pero auditorías posteriores descubrieron que la empresa carecía de la infraestructura y los equipos necesarios para prestar esos servicios.

En marzo de este año, Matlala fue arrestado con doce altos mandos policiales y tres empresarios, tras ser acusados de fraude, corrupción y lavado de dinero, en un caso en el que también ha sido imputado el jefe de la Policía sudafricana, Fannie Masemola.

La Fiscalía alegó que los funcionarios policiales conspiraron ilegalmente con Matlala y su empresa durante todo el proceso de contratación.

La mayoría de los imputados se encuentran en libertad bajo fianza, pero Matlala permanece en prisión por estar investigado también en un caso de intento de homicidio.

Esta previsto que el caso se reanude en el Tribunal de Primera Instancia de Pretoria el 26 de junio próximo.

Este caso llevó al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, a suspender el pasado abril a Masemola, algo que ya hizo el pasado año con su entonces ministro de Policía, Senzo Mchunu, antes de crear una comisión judicial para investigar las acusaciones hechas contra éste por un alto mando policial sobre sus presuntos vínculos con bandas criminales. EFE

aam/lbg/rod